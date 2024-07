Marc Hirschi é o novo líder na Volta à República Checa

Hirschi completou os 172,7 quilómetros entre Zlín e Pustevny, com duas contagens de montanha de primeira categoria, incluindo o final da etapa, em 04:17.42 horas.Em segundo lugar surgiu o italiano seu colega de equipa Diego Ulissi, a 11 segundos, enquanto na terceira posição chegou o colombiano Sergio Higuita (Bora–hansgrohe), a 14 segundos.Rui Oliveira foi somente 131.º, a 25.36 minutos, caindo 110 posições até ao 132.º posto, a 25.44 do novo comandante.O pódio da etapa passou igualmente a ser o da competição, com Hirschi a ter 15 segundos de avanço para Ulissi e 20 para Higuita.Este sábado os ciclistas cumprem 134,5 quilómetros a ligar Moravská Trebová e Dlouhé strané, onde está instalada uma contagem de segunda categoria, numa tirada que tem apenas outra montanha, de nível dois, à entrada do ultimo terço de competição.