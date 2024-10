A portuguesa Mariana Paiva foi hoje afastada dos Internacionais de badminton no Egito, ao perder com a italiana Yasmine Hamza, por 2-0 (21-11 e 21-12), nos quartos de final do torneio de singulares feminino.

Mariana Paiva, que nas rondas anteriores tinha derrotado a egípcia Doha Hany e a jordana Maryam Abuarrah, ambas por 2-0, foi afastada na sexta-feira do torneio de pares mistos, no qual competiu ao lado do compatriota Bruno Carvalho.



No torneio individual masculino, Bruno Carvalho despediu-se da competição na sexta-feira, ao ser derrotado pelo marroquino Driss Bourroum, nos oitavos de final.