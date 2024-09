Merlier vence ao sprint, Rui Oliveira com problema mecânico

Depois de ter recuperado posição na frente, após um problema mecânico, ao seguir atrás de um carro, beneficiando da menor resistência ao vento, Merlier impôs-se no sprint, concluindo os 222,9 quilómetros entre Zolder e Hasselt em 4:37.09 horas.



Num dia em que a Bélgica teve também Jasper Philipsen (quarto) no sprint, o neerlandês Olav Kooij ficou com a prata, enquanto o estónio Madis Mikhels protagonizou a surpresa do dia, ao ser terceiro.



O dia para os ciclistas portugueses acabou por ser estragado por um problema na corrente de Rui Oliveira, recente campeão olímpico de madison, na pista, com Iúri Leitão, que estava convocado, mas falhou a corrida devido a doença.



O português ficou sem conseguir pedalar quando o sprint estava a ser lançado, acabando no 36.º posto, a 10 segundos do vencedor, enquanto o irmão, Ivo Oliveira, também foi um dos protagonistas do dia, mas ao integrar uma das fugas que animou a tirada.



O luso não terminaria a corrida, como dezenas de outros ciclistas, mas esteve na frente durante perto de uma centena de quilómetros, sendo alcançado pelo grupo principal já no circuito em Limburgo.



Daí, o campeão do Mundo, o neerlandês Mathieu van der Poel, tentou mexer na corrida, com Rui Oliveira também ao ataque, enquanto o irmão furava, em novo azar da seleção.



Apesar das movimentações, as escapadas foram sempre anulados pela Bélgica e a Itália, que controlaram as intenções de olho no sprint, em que Merlier se impôs para somar, aos 31 anos, a 48.ª vitória como profissional, e 14.ª esta época.



Rui Oliveira lamentou o azar, proveniente de um toque de Olav Kooij, porque se sentia “confiante, com boas pernas”, para conquistar o seu melhor resultado pela seleção de estrada.



“Acho que mostrei do que sou capaz, e tenho plena confiança de que posso fazer um resultado muito grande na estrada. Vou continuar a lutar por isso”, declarou o campeão olímpico na pista, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.



Antes, na corrida para juniores femininas, Raquel Dias representou Portugal com o 34.º posto, a 28 segundos da campeã, Puck Langenbarg, dos Países Baixos, com Maria Constança Marques no 57.º lugar. Daniela Simão abandonou.