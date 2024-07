Moeda comemorativa de Portugal em Paris2024

Da autoria de Rita Margarida, a moeda, de valor facial de dois euros, tem um coração em grande destaque, desenhado por 15 figuras humanas estilizadas, que têm as cores dos anéis olímpicos na versão de prata "proof".



No interior do coração está o símbolo do Comité Olímpico de Portugal (COP), com a menção à “Equipa Olímpica Portugal 2024”.



Numa cerimónia no Museu do Dinheiro, em Lisboa, a autora assumiu que foi "um desafio" a elaboração desta moeda, o 12.° exemplar olímpico lançado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda.



Rita Margarida assumiu que esta moeda pode não ter uma imagem muito associada ao desporto, pois achava injusto colocar apenas uma modalidade.



Assim, preferiu desenhar algo que simbolizasse "o amor e o carinho" pelos atletas portugueses.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto, com Portugal a ter neste momento 73 apurados.