Morreu Luís Soares antigo recordista de França da maratona

"É com consternação que comunicamos o falecimento de Luís Soares, atleta que representou Portugal nos escalões jovens e se naturalizou francês em 1989. Sempre permaneceu ligado à modalidade e hoje faleceu vítima de doença prolongada. A FPA envia as condolências à sua família e amigos", lê-se na mensagem de condolências da FPA.



Já com a nacionalidade francesa, Luís Soares venceu a edição de 1992 da Maratona de Paris, estabelecendo em 02:10.03 o seu então recorde, qualificando-se para os Jogos Olímpicos Barcelona1992, nos quais foi 45.º, com o registo de 02:21.57.



O recorde estabelecido por Luís Soares na Maratona de Paris viria a ser batido, seis anos depois, em 1998, pelo queniano Jackson Kabiga (02:09.37), antes de Mohamed Ouaadi lhe 'roubar', em Reims, o recorde francês (02:09.54).



A Maratona de Paris foi vencida pelos portugueses Aurora Cunha e Manuel Matias (ambos em 1988), Domingos Castro (1995) e Henrique Crisóstomo (1996).