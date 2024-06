Morreu Regina Veloso, primeira nadadora olímpica portuguesa

Segundo a nota federativa, Regina Veloso era originária de Moçambique, país em que nasceu em 27 de março de 1939, e foi uma das mais destacadas nadadoras do seu tempo.



Em Roma1960, foi sétima na sua série nas eliminatórias na competição de 200 metros bruços, em 3.13,3 minutos.



De resto, Veloso competiu pelo Grupo Desportivo de Lourenço Marques, foi campeã nacional e detentora de vários recordes nacionais.



“A direção da Federação Portuguesa de Natação endereça à família e amigos as mais sentidas condolências”, pode ler-se no comunicado federativo.



O Comité Olímpico de Portugal (COP) também deu conta do óbito, endereçando condolências a família, federação e Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal.