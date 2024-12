Morreu Rik Van Looy antigo campeão mundial

O Imperador de Herentals, como era conhecido, foi o primeiro a conquistar os cinco "monumentos" – Milão-Sanremo, Volta a Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège e Volta à Lombardia –, feito que viria apenas a ser repetido pelos seus compatriotas Roger De Vlaeminck e Eddy Merckx.



Numa carreira que terminou com oito triunfos em "monumentos", Rik Van Looy foi ainda duas vezes campeão do mundo em 1960 e 1961, terminou no top-10 a três grandes voltas – foi terceiro duas vezes na Volta a Espanha –, nas quais conquistou um total de 37 etapas.



Van Looy, que morreu a apenas dois dias de cumprir 91 anos, conseguiu 371 vitórias como profissional.



“A morte de Rik é muito triste. Eu estava ciente de que as coisas não estavam bem nos últimos tempos. Ele é um dos melhores ciclistas belgas de todos os tempos. Ele foi um grande campeão e um grande adversário. A sua força de vontade e sua vontade de vencer são coisas que vão ficar para sempre comigo”, reagiu Eddy Merckx.