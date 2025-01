Mundial Andebol. Dinamarca e França invictas, Espanha e Suécia apuradas

No fecho do Grupo B, em Herning, a Dinamarca confirmou o favoritismo com um triunfo por 39-20 frente à Itália, que lhe permite passar à fase principal com o máximo de quatro pontos, uma vez que não são contabilizados os somados com o último, que não se qualifica.



A seleção dinamarquesa avança para a próxima fase com a Itália, segunda do grupo (que leva dois pontos), e com a Tunísia, terceira (em branco), que no derradeiro jogo venceu a Argélia, por 26-25, com um golo de Hazem Bacha no último minuto.



A derrota da Argélia relegou a equipa para a Taça Presidente, que irá decorrer concentrada em Porec, na Croácia, para decidir os posicionamentos no Mundial entre o 25.º e o 32.º lugares.



Dinamarca (a começar com quatro pontos), Itália (dois) e Tunísia (zero) vão disputar o Grupo I da ‘main round’, em Herning, com os três primeiros classificados do Grupo A, da candidata Alemanha, já qualificada, República Checa, Suíça e Polónia.



No Grupo C, em Porec, na Croácia, a vice-campeã mundial França venceu a Áustria, por 35-27, e também terminou invicta na liderança, avançando com o máximo de pontos para a ‘main round’ (fase principal), na qual irá cruzar com o D, em Varazdin.



Na partida do tudo ou nada entre as duas últimas posicionadas do Grupo C, após derrotas nas primeiras jornadas frente à França e à Áustria, o Qatar venceu por 25-22 o Kuwait e apurou-se, sem pontos, para a ronda seguinte. O Kuwait ‘desce’ à Taça Presidente.



No caminho dos campeões europeus franceses, no Grupo II da ‘main round’, vão estar as seleções dos Países Baixos e da Hungria, já apuradas, e uma terceira a decidir entre a Macedónia do Norte e a Guiné Conacri, que se defrontam no domingo.



No Grupo F, em Oslo – que cruza na ‘main round’ com o de Portugal -, a Espanha, mais esclarecida do que na estreia frente ao Chile (31-22), garantiu um lugar na fase principal com uma segunda vitória, por 39-20, frente ao Japão, que sofreu a terceira maior derrota da sua história.



A Suécia venceu o Chile, por 42-30, numa partida em que sentiu dificuldades defensivas na primeira parte, e confirmou também o favoritismo rumo à segunda fase da prova, mas primeiro tem que decidir com a Espanha a posição do grupo.



Com duas vitórias em dois jogos, a Espanha, com Petar Cikusa em bom plano, apurou-se para a ‘main round’ pelo menos com dois pontos, tal como a Suécia, e decide com os nórdicos na segunda-feira o pecúlio final com que irá transitar.



Por outro lado, o Japão, liderado pelo treinador Toni Gerano, perdeu o segundo jogo por dois dígitos (39-21 e 39-20) e vai agora jogar o tudo ou nada na segunda-feira com o Chile, em jogo que está obrigado a vencer para passar à próxima fase.



No Grupo G, em Zagreb, com uma jornada por disputar, as seleções da Eslovénia e da Islândia, com duas vitórias, apuraram-se para a fase principal, pelo menos com dois pontos, e vão decidir entre si, na segunda-feira, a liderança.



A Eslovénia venceu Cabo Verde, por 36-24, e a Islândia impôs-se a Cuba, por 46-19. Na última jornada, na segunda-feira, Eslovénia e Islândia decidem a primeira posição do grupo e Cabo Verde e Cuba lutam pelo terceiro lugar que dá acesso à ‘main round’.