Neemias Queta em bom plano na vitória dos Boston Celtics

Apesar do regresso do letão Kristaps Porzingis, que fez o primeiro jogo da temporada e será, em teoria, o poste titular dos Celtics, Queta foi o sexto jogador mais utilizado, com 25,17 minutos.Em 16 encontros esta temporada, Neemias Queta tem médias de 6,8 pontos, 5,4 ressaltos e um desarme de lançamento em 19,2 minutos por jogo.Jayson Tatum foi o jogador em maior destaque nos Celtics, com 20 pontos, nove ressaltos e quatro assistências, com Peyton Pritchard a sair do banco para marcar 20 pontos, mais um do que Derrick White, enquanto Porzingis apontou 16 pontos e alcançou seis ressaltos no regresso.O poste Ivica Zubac foi o melhor marcador dos Clippers, com 23 pontos, aos quais acrescentou 10 ressaltos, com James Harden a conseguir 19 pontos, nove assistências e oito ressaltos para a equipa de Los Angeles.Os Celtics continuam na segunda posição da Conferência Este, com 15 vitórias e três derrotas, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers, que apenas têm uma derrota em 18 jogos, imposta pelos campeões, enquanto os Clippers são sextos no Oeste, com 11 triunfos e oito desaires.