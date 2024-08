Paralímpicos. Tomás Cordeiro 15.º nos 100 metros bruços

Tomás Cordeiro, o único nadador estreante em Jogos Paralímpicos entre os portugueses que competem em Paris2024, cronometrou 1.13,47 minutos, ficando fora da final, para a qual a qualificação “fechou” com o tempo de 1.11,20.



“Fiz uma boa prova, não é a minha principal prova, mas foi um bom começo e senti-me muito bem a nadar”, afirmou Tomás Cordeiro, considerando que o ambiente na piscina da Arena Paris La Defense “é tão fantástico, que não dá para descrever”.



Na capital francesa, Tomás Cordeiro, de 20 anos, vai ainda nadar mais duas provas: os 100 costas e os 200 estilos .



A natação portuguesa continuará em ação na sessão da tarde, com Marco Meneses a disputar a final dos 400 metros livres S11 (deficiência visual), às 18:33 locais (17:33 em Lisboa).



Na natação paralímpica, os nadadores com deficiências locomotoras são agrupados nos diversos estilos (livres, costas, bruços, mariposa e estilos) de acordo com as suas capacidades funcionais através de avaliações, nomeadamente, da força muscular, coordenação e limitação de movimentos.



As classes entre o um e o 10 agrupam nadadores com limitações físico-motoras, as categorias 11, 12 e 13 são exclusivas para nadadores com deficiência visual e a classe 14 para atletas com deficiência intelectual.