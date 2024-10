Passaporte biológico "trama" Frederico Figueiredo e Luís Gomes

A mesma fonte indicou queVice-campeão da Volta2022, edição em que foi também o "rei" da montanha, e vencedor do Grande Prémio Jornal de Notícias no início de setembro, Frederico Figueiredo, de 33 anos, é um dos principais ciclistas do pelotão nacional, tendo desempenhado um papel determinante na vitória do russo Artem Nych na última edição da Volta a Portugal.Trepador de referência do ciclismo português, o corredor da Sabgal-Anicolor venceu por três vezes o Grande Prémio Joaquim Agostinho, tendo ainda subido ao lugar mais baixo do pódio da Volta a Portugal em 2020.Além de Figueiredo, também Luís Gomes, outro dos principais nomes do panorama velocipédico nacional, foi suspenso preventivamente devido a irregularidades no passaporte biológico.O corredor da GI Group Holding-Simoldes-UDO, de 30 anos, conta com três etapas da Volta a Portugal no currículo, tendo ainda vencido a classificação por pontos na prova "rainha" do ciclismo luso em 2020 e a da montanha um ano antes.A Lusa tentou contactar Figueiredo e Gomes, sem sucesso.



Anomalia de Frederico Figueiredo é anterior à Sabgal-Anicolor



O dono da equipa de ciclismo Sabgal-Anicolor disse à Lusa que a anomalia detetada no passaporte biológico de Frederico Figueiredo, suspenso provisoriamente, é anterior à sua chegada à equipa, em 2021.



“Ser anterior a 2023 é muito subjetivo. Pode ter sido em 2015. Ele é meu corredor desde 2021, e que eu saiba não tem qualquer anomalia no passaporte, até que me provem em contrário. Se há uma anomalia, não tem nada a ver com as equipas que representou nesta estrutura”, declarou Carlos Pereira, questionado pela Lusa.



O trepador de São João de Ver chegou à estrutura da Sabgal-Anicolor em 2021, depois de quatro temporadas em Tavira - primeiro, Sporting-Tavira e, depois, Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel. Antes, tinha estado na Rádio Popular-Boavista, onde se tornou profissional em 2014.