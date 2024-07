Pentacampeão Benfica inicia defesa do título de voleibol diante do Viana

O pentacampeão Benfica vai iniciar a defesa do título de voleibol masculino diante do Viana, enquanto o Sporting, finalista da última edição, defronta na primeira ronda o Académico de Espinho, ditou o sorteio hoje realizado por videoconferência.

O encontro mais esperado do campeonato, entre Benfica, vencedor das cinco últimas edições e ainda da Supertaça, e o Sporting, detentor da Taça de Portugal, vai acontecer na oitava jornada, marcada para 16 de novembro.



São Mamede-Nun'Álvares de Gondomar, Leixões-Madalena, Castelo da Maia-Académico de Espinho e Fonte do Bastardo-Vitória de Guimarães são os restantes desafios da ronda inaugural, agendada para 05 de outubro.



Em 04 de maio, o Benfica sagrou-se campeão nacional pela quinta vez consecutiva, ao vencer o Sporting por 3-1, no quinto e decisivo jogo da final do play-off, disputado na Luz.



Os 'encarnados' conquistaram o 12.º troféu de campeão da sua história, repetindo os sucessos de 1980/81, 1990/91, 2004/05, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23.



O sorteio de seniores femininos, igualmente realizado por videoconferência, ditou o confronto entre o FC Porto, campeão em título, e o Benfica, vencedor da Taça de Portugal, logo na jornada inaugural.



Os encontros Fiães-Sporting de Braga, Colégio Efanor-Sporting, Vitória de Guimarães-Clube Kairós, Leixões-Vilacondense e Castêlo da Maia-Avense compõem a jornada um, que se realizará em 06 de outubro.