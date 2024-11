Popovich teve enfarte e aproxima-se da recuperação

O treinador Gregg Popovich, dos San Antonio Spurs, da NBA, teve um enfarte no início do mês, mas aproxima-se de recuperação total, anunciou a equipa.

Popovich, que treina pela 29.ª época os Spurs, sofreu um enfarte no dia 2 de novembro, algo que é agora conhecido, e tem estado afastado dos trabalhos, mas a expectativa é de recuperação total.



“A organização agradece a toda a comunidade pela privacidade e espaço dados à família neste tempo”, pode ler-se no comunicado hoje divulgado.



O treinador faz parte do "Hall of Fame" da NBA, em que é o líder absoluto de vitórias, tendo sido campeão por cinco vezes, sendo substituído neste tempo pelo adjunto Mitch Johnson.