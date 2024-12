Remco Evenepoel sofre acidente num treino

”, declarou o pai do ciclista belga, Patrick Evenepoel, ao diário belga Het Nieuwsblad.Já o jornal Het Laatste Nieuws indica que o campeão olímpico de fundo e contrarrelógio em Paris2024Em ambos os diários belgas estão publicadas fotografias, retiradas das redes sociais, nas quais se pode ver a bicicleta dourada do vencedor da Vuelta2022 e terceiro classificado do Tour2024 partida a meio e também Evenepoel sentado numa maca ao lado de uma ambulância.Um dos grandes nomes do ciclismo mundial da atualidade, Evenepoel, de 24 anos, sofreu esta temporada uma queda na Volta ao País Basco, na qual fraturou a clavícula e a omoplata direitas, mas voltou à estrada a tempo de subir ao pódio na estreia na Volta a França, conquistar dois ouros olímpicos e ainda o título mundial de contrarrelógio.