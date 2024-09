Seleção lusa feminina perde com Itália na Superfinal de futebol de praia

Em Alghero, na Sardenha, a formação da casa adiantou-se aos quatro minutos do primeiro período, por intermédio de Pivitera, e voltou a marcar aos quatro minutos do segundo, através de Penzo, que fixou o resultado final.



"Foi um jogo difícil, contra uma equipa que estava a jogar em casa. Entrámos muito desconcentradas no jogo e sofremos dois golos em situações que falámos bastante na reunião. Depois, entrou o nervosismo, sendo muito complicado dar a volta. Criámos algumas situações muito perigosas, jogadas treinadas, mas a bola não entrou de maneira nenhuma", assinalou o selecionador da equipa das 'quinas', Alan Cavalcanti, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Com a primeira derrota na competição, ao terceiro encontro, o conjunto luso terminou a fase de grupos no segundo posto do Grupo A, com seis pontos, menos três do que as italianas.



Nas 'meias', Portugal vai enfrentar a Espanha, primeira classificada do Grupo B, e Itália e Polónia discutem entre si a outra vaga no jogo decisivo, agendado para domingo, às 15:45 (hora de Lisboa).



"Agora é ter consciência, colocar a cabeça no lugar e amanhã (sábado) jogar as meias-finais com o objetivo que sempre disse, que é ser campeão. A Espanha tem uma seleção que já joga há muito tempo junta, e treinam desde o início do ano, o que faz uma grande diferença. É mais um jogo, é estar concentrado para ganhar e ir para a final", rematou Cavalcanti.



Na edição passada da competição, em setembro de 2023, também em Alghero, na Sardenha, Portugal alcançou o seu melhor resultado, ao conquistar a prata, depois de perder diante do conjunto espanhol na final.