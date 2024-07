Seleção masculina de basquetebol vence torneio em Guimarães

Depois da vitória sobre a Argentina (73-63), na sexta-feira, e do triunfo dos argentinos sobre os britânicos (85-70), no sábado, Portugal confirmou o primeiro lugar num duelo em que perdeu a vantagem de dois dígitos conquistada no primeiro período (24-14), antes de a recuperar nos 10 minutos finais, à boleia da eficácia de Rafael Lisboa.Rafael Lisboa de 24 anos, dos espanhóis do Ourense, foi o melhor marcador luso, com 17 pontos, seguido por André Cruz, com 12, numa partida em que as seleções se igualaram na eficácia de lançamento (33%) e nos ressaltos, com 42 para cada lado.O Torneio Internacional de Guimarães encerrou um ciclo de sete jogos de preparação para a fase de qualificação para o Eurobasket2025, enquadrado num estágio que começou em 18 de junho e termina na sexta-feira, com o Pavilhão Municipal do Luso, no concelho da Mealhada, como "quartel-general".