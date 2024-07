Seleção. Objetivo passa por reconquistar título mundial de hóquei em patins

"As expectativas são obviamente altas porque nós também assim o entendemos, primeiro pela qualidade dos atletas que compõem a seleção e os pergaminhos da modalidade no país também nos levam a pensar desta forma. Seremos obviamente candidatos, tal como outras seleções que vão estar presentes, e faremos tudo para reconquistar o título mundial", afirmou o técnico nacional, em conferência de imprensa.No evento, que decorreu no auditório do Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa, teve lugar a apresentação das convocatórias das várias seleções que representarão Portugal em hóquei em patins e também em patinagem artística.Ângelo Girão (Sporting), Xano Edo (Oliveirense), Gonçalo Alves (FC Porto), Hélder Nunes (FC Porto), Rafa (FC Porto), Vieirinha (Óquei de Barcelos), Gonçalo Pinto (Benfica), João Rodrigues (Barcelona), Zé Miranda (Benfica) e Xavi Cardoso (Oliveirense) são os convocados para a equipa de seniores masculinos.O hóquei em patins nacional também se fará representar nos Mundiais nas categorias de seniores femininos e sub-19 masculinos, cujos selecionadores Hélder Antunes (seniores femininos) e Vasco Vaz (sub-19) também anunciaram as respetivas listas.Cláudia Vicente, Letícia Oliveira, Ana Catarina, Leonor Coelho, Inês Severino, Sofia Moncóvio, Raquel Santos, Beatriz Silva, Ana Fernandes e Joana Teixeira foram as eleitas para representar a seleção portuguesa feminina de hóquei em patins, ao passo que Afonso Venda, Pedro Bessa, Guilherme Semedo, Diogo Lemos, Afonso Ribeiro, Martim Costa, Viti, Rodrigo Preciso, Guilherme Caetano e Tomás Santos formam a lista para a equipa sub-19.As equipas de seniores masculinos, seniores femininos e sub-19 juntar-se-ão à seleção de patinagem artística - no âmbito dos World Skate Games, que se realizarão em Novara, Itália, entre 06 e 22 de setembro -, com o selecionador Filipe Galego, a anunciar a respetiva convocatória.Mariana Almeida, Catarina Craveiro, Diogo Craveiro, Diogo Nogueira, Madalena Costa, Carolina Pereira, Martim Rodrigues, Lara Soares, Ema Sousa, Diogo Carvalho, Vítor Castro, Mariana Pinheiro, Carolina Castro, Ernesto Silva, Diogo Costa e Diogo Ferreira compõem o lote de escolhidos para os Mundiais de patinagem artística.





c/Lusa