Sete candidatos a suceder a Bach à frente do Comité Olímpico Internacional

Na lista de sete nomes de possíveis sucessores de Bach há apenas uma mulher, a antiga nadadora Kirsty Coventry, do Zimbabué, com a campeã olímpica em Atenas2004 e Pequim2008 nos 200 metros costas a tentar terminar com o domínio masculino nos 130 anos de história do COI.



Coventry, que cumpre hoje 41 anos, é membro do Conselho Executivo do COI, cargo que assumiu pela primeira vez em 2018, na altura por ser presidente da Comissão de Atletas do organismo.



Além da zimbabueana, há apenas mais um campeão olímpico entre os candidatos, o britânico Sebastian Coe, de 67 anos, que está no seu último mandato como presidente da World Athletics e era dos nomes mais falados como possível candidato à liderança do COI.



Medalha de ouro nos 1.500 metros em Moscovo1980 e Los Angeles1984, Coe já tinha sido, entre outros cargos, presidente do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos Londres2012



O francês David Lappartient, de 51 anos, é presidente da UCI desde 2017, depois de ter liderado a União Europeia de Ciclismo (UEC), tendo assumido, em 2023, a presidência da Comissão de Jogos Eletrónicos do COI.



Além de Coe e Lappartient, há mais dois presidentes de federações internacionais na lista de candidatos, com destaque para o japonês Morinari Watanabe, de 65 anos e líder da World Gymnastics desde 2018.



O britânico Johan Eliasch, de 62 anos, é presidente da Federação Internacional de Ski (FIS) desde 2021, depois de já ter sido, entre 2003 e 2007, deputado do Partido Conservador.



Filho de Juan Antonio Samaranch, que liderou o COI de 1980 a 2001, o espanhol Juan Antonio Samaranch Jr., de 64 anos, é um dos quatro vice-presidentes do organismo e procura imitar o pai e ser eleito presidente.



Aos 60 anos, o príncipe Feisal al Hussein, da Jordânia, é o último candidato à presidência do COI, organismo do qual é membro desde 2010.



Bach vai deixar a presidência do COI em 2025, depois de cumprir o limite de 12 anos no cargo, com os sete candidatos a terem de apresentar uma lista formal até janeiro, três meses antes da reunião eletiva de 18 a 21 de março, na Grécia.