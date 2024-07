Sporting joga no Cazaquistão na Champions de futsal, Braga viaja até ao Kosovo

O Sporting defronta os húngaros do Haladás e os cazaques Semey e Kairat Almaty, anfitriões da ronda principal da Liga dos Campeões de futsal, enquanto o Sporting de Braga jogará no Kosovo, ditou o sorteio realizado hoje.

O campeão nacional vai jogar no pavilhão da equipa que venceu por 2-1 na primeira das duas finais vencidas na ‘Champions’, em 2019, em Almaty (o outro título foi conquistado em 2021), integrada no Grupo 4, no qual os três primeiros classificados se apuram para a Ronda de Elite.



O Sporting de Braga, vice-campeão português, jogará com o Pristina, anfitrião do agrupamento 2, o Olmissum, da Croácia, e o Plzen, da República Checa, na Ronda Principal da mais importante prova europeia de clubes, que se realiza entre 22 e 27 de outubro.