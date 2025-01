Sporting vence `clássico` de hóquei com goleada e aproxima-se da liderança

Nolito, aos dois minutos, Rafael Bessa, aos cinco e 29, e Alessandro Verona, aos 20, de grande penalidade, marcaram os golos dos 'leões', que se isolaram no segundo lugar, com 30 pontos, a somente um do líder Benfica, que hoje empatou 3-3 com a Sanjoanense. Já o FC Porto ocupa a terceira posição, com 27.



O Sporting entrou em jogo praticamente a abrir o marcador e através de uma boa jogada coletiva finalizada por Nolito, que atirou de forma cruzada, após ter sido solicitado por Henrique Magalhães quando estavam apenas decorridos dois minutos de jogo.



O golo galvanizou a bancada do Pavilhão João Rocha e em pouco tempo os ‘verdes e brancos’ aumentaram a vantagem, beneficiando de um ‘slalom’ individual de Nolito, que, desta feita, assistiu para o remate certeiro de Rafael Bessa.



O Sporting realizava uma prestação de muito boa qualidade e não apenas manteve a salvo a baliza à guarda de Ângelo Girão como ainda estabeleceu o 3-0 antes do intervalo, beneficiando de uma grande penalidade convertida por Alessandro Verona.



O resultado expunha alguma falta de inspiração do FC Porto, que na segunda parte não conseguiu melhorar a sua produção, enquanto o Sporting aproveitou a boa ‘maré’ criada no primeiro tempo com mais um golo, obtido ao fim de quatro minutos na segunda parte.



Rafael Bessa, que já havia marcado no primeiro tempo, voltou a finalizar uma jogada de hóquei em velocidade protagonizada pelo conjunto sportinguista e conduzida por Facundo Bridge, aparecendo em frente à baliza perante o guarda-redes Xavi Malián.



Após o quarto golo, o Sporting não baixou o nível exibicional e ainda desperdiçou duas grandes penalidades, por Alessandro Verona, aos 48 minutos, e Rafael Bessa, aos 50. O FC Porto não conseguiu, pelo menos, fazer acionar o marcador e entrar no resultado, ao falhar um livre direto já dentro do último minuto, por Carlo Di Benedetto.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting - Benfica, 4-0.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Nolito, 02 minutos.



2-0, Rafael Bessa, 07.



3-0. Alessandro Verona, 20 (grande penalidade).



4-0, Rafael Bessa, 29.







Sob a arbitragem de Carlos Correia e Rui Silva, as equipas alinharam:



- Sporting: Ângelo Girão, Nolito, Henrique Magalhães, Rafael Bessa e Alessandro Verona. Jogaram ainda Facundo Bridge, Toni Pérez, João Souto e Roc Pujadas.



Treinador: Edo Bosch.



- FC Porto: Xavi Malián, Tomás Mena, Hélder Nunes, Telmo Pinto e Carlo Di Benedetto. Jogaram ainda: Edu Lamas, Gonçalo Alves e Diogo Barata.



Treinador: Ricardo Ares.