Supertaças de hóquei em patins disputam-se em outubro no pavilhao de Odivelas

A Federação Portuguesa de Patinagem anunciou hoje que as Supertaças de hóquei em patins, masculina e feminina, disputar-se-ão nos dias 19 e 20 de outubro, respetivamente, no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Será a primeira vez que a final de uma Supertaça, desde que é jogada numa só mão, será disputada na área metropolitana de Lisboa.



Os primeiros a entrar em ação, no dia 19 de outubro, ainda com o horário por definir, serão os masculinos, com o FC Porto, campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, a defrontar o Óquei Clube de Barcelos, finalista vencido na Taça de Portugal da época passada.



O FC Porto é o recordista do troféu, o qual venceu por 23 vezes, enquanto o Óquei de Barcelos já levantou o cetro em quatro ocasiões.



A Supertaça feminina é jogada no dia seguinte, em 20 de outubro, e vai opor o Benfica, campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal na temporada passada, que já conquistou o troféu por 10 vezes, à APAC Tojal, que procura conquistar a primeira Supertaça para o seu palmarés.