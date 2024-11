O tenista português Henrique Rocha falhou hoje o apuramento para as meias-finais do ‘challenger’ de Guayaquil, no Equador, ao perder com o chileno Tomas Vera em dois sets, nos quartos de final.

O número três nacional e 179.º do ranking ATP foi derrotado pelo 170.º do mundo em apenas uma hora e três minutos, pelos parciais de 6-1 e 6-2.



Vera vai defrontar nas meias-finais o vencedor do duelo entre o equatoriano Andrés Andrade (246.º) e o argentino Federico Coria (104.º), segundo pré-designado.