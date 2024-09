Um título "especial" para Sinner

Este título significa tanto para mim, a última fase da minha carreira não tem sido fácil. Tenho ali a minha equipa, que me apoia todos os dias, e as pessoas que me são próximas. Adoro o ténis, treino muito para este tipo de palcos, mas lá fora há uma outra vida. Gostava de dedicar este título à minha tia, que não está muito bem de saúde. Não sei quanto tempo mais poderei estar com ela, por isso é bom partilhar este momento com ela”, dedicou o jovem transalpino.



Sinner, de 23 anos, precisou de apenas três ‘sets’, com os parciais de 6-3, 6-4 e 7-5, para se impor ao jogador da casa, Fritz, a jogar a sua primeira final de um ‘major’ em Flushing Meadows, ao fim de duas horas e 16 minutos, conquistando assim o segundo título do Grand Slam da carreira.



Depois de ter tido um resultado adverso num teste antidoping em Indian Wells, em fevereiro, e de ter sido "secretamente" suspenso pelo ATP em duas ocasiões, o italiano tornou-se hoje no quarto tenista masculino a ganhar o Open da Austrália e o Open dos Estados Unidos, ambos em piso rápido, na mesma época, depois de Mats Wilander, Roger Federer e Novak Djokovic.



Jannik Sinner, detentor de 16 títulos ATP, seis deles conquistados esta época, tornou-se ainda no primeiro jogador italiano campeão do ‘major’ nova-iorquino, segundo tenista transalpino a vencer em Nova Iorque depois de Flávia Penneta em 2015.



“Tantas grandes vitórias esta temporada, a começar na Austrália. A jogar tão bem deu-me confiança. O trabalho nunca para. Sei que posso melhorar um par de coisas, como viram hoje, mas tenho de estar orgulhoso pelo que consegui e pelo que tenho de trabalhar. Mal posso esperar por dar continuidade ao meu processo”, afirmou, antes de receber o troféu das maõs de Andre Agassi.



Além de ter alcançado o 55.º triunfo em 60 encontros disputados este ano, Jannik Sinner é o primeiro líder do ranking ATP a ganhar o último ‘major’ da época desde 2017, fazendo ainda a ‘dobradinha’ em torneios do Grand Slam disputados em piso rápido, após vencer o Open da Austrália em janeiro.