União Sportiva perde na Taça Europa feminina de basquetebol

A supremacia do Galatasaray ficou confirmada logo no arranque do encontro, tendo as turcas vencido o primeiro quarto por 17 pontos de diferença (28-11) e chegado ao intervalo a vencer por 44-24.



Ao longo da partida, a formação da casa apostou num jogo físico que as forasteiras tiveram muitas dificuldades em suportar.



Na segunda parte, com o encontro a baixar de intensidade, a União Sportiva até conseguiu aprimorar a organização defensiva e melhorar a finalização (chegou ao final do terceiro quarto a perder por 60-44), mas as portuguesas foram sempre impotentes perante a qualidade das turcas.





Na outra partida do grupo, as checas do KP Tany Brno (que venceram a União Sportiva na jornada anterior) perderam em casa frente ao Baxi Ferrol de Espanha por 59-73.



O próximo jogo europeu da União Sportiva vai ser na casa do Baxi Ferrol daqui a uma semana, em 23 de outubro.