US Open: Francisco Cabral já a "pensar na próxima ronda" após vitória na estreia

“Claro que o objetivo é sempre fazer melhor e já estou a pensar na próxima ronda, mas o Nuno [Borges] ainda tem um jogo de singulares primeiro”, afirmou o portuense, em declarações à Lusa.



De regresso à segunda eliminatória do quarto torneio do Grand Slam, Cabral (84.º ATP de pares) e o amigo Borges, número um nacional e 34.º colocado no ranking ATP, superaram na ronda inaugural o belga Zizou Bergs e o húngaro Fabian Marozsan, com os parciais de 7-6 (8-6) e 6-2.



“Foi um primeiro set longo e de alta intensidade. Penso que, para eles, perder um set tão equilibrado pesou muito. Os dois tinham jogado cinco sets no dia anterior e, provavelmente, a disponibilidade mental para o início da segunda partida não foi igual e eu e o Nuno conseguimos capitalizar isso da melhor maneira”, explicou.



A dupla portuguesa, campeã do Estoril Open em 2022, vai agora defrontar os vencedores do desafio entre o monegasco Hugo Nys e o polaco Jan Zielinski, 12.ºs cabeças de série, e os espanhóis Pedro Martínez e Jaume Munar.