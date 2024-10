Vasco Vilaça vence etapa de Toulouse do SuperTri de triatlo

O olímpico português Vasco Vilaça venceu hoje a etapa de Toulouse, em França, do circuito SuperTri, que desafia os participantes com três ‘mini’ provas de triatlo de forma consecutiva.

O quinto classificado na prova masculina de triatlo em Paris2024 concluiu a prova em 48.21 minutos, batendo por pouco o alemão Tim Hellwig, segundo, e o australiano Hayden Wilde.



Vilaça foi o mais rápido neste formato invulgar em que completam três provas curtas de triatlo, compostas cada uma por 300 metros de natação, quatro quilómetros de ciclismo e 1.600 metros de corrida.



“Estou tão feliz. Acabei lado a lado com o Tim, que fez um trabalho fantástico na última parte, e pudemos levar os pontos para a nossa equipa Stars & Stripes. Estou felicíssimo, até porque tive dificuldades na primeira parte de natação, devido ao frio”, declarou o português, de 24 anos.



Vilaça já tinha sido terceiro em Chicago, tendo ainda um oitavo lugar em Londres, num circuito que termina no próximo mês, em Neom, no dia 03.