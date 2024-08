Vuelta: Irlandês Eddie Dunbar vence 11.ª etapa, O’Connor preserva liderança

Dunbar cumpriu os 166,5 quilómetros da corrida, com partida e chegada no ‘campus’ de Cortizo, em Padrón, em 3:44.52 horas, deixando a dois segundos o belga Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), segundo, e o inglês Max Poole (dsm-firmenich), terceiro.



Na classificação geral, o australiano Ben O’Connor continua a liderar, agora com 3.16 minutos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 3.58 face ao espanhol Enric Mas (Movistar), segundo e terceiro, respetivamente.



Na quinta-feira, a 12.ª etapa da Vuelta começa nas termas de Ourense e termina na estância de montanha de Manzaneda, num percurso de 137,5 quilómetros.