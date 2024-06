Basquetebol. Portugal perde com Rep. Dominicana

Com os últimos três minutos a registarem diversas alterações no comando, o êxito sorriu aos dominicanos, que sentenciaram a partida em lance individual de Andrés Feliz, que avançou para o cesto e deixou em êxtase as largas dezenas de compatriotas nas bancadas, frustrando a forte recuperação da formação das quinas, que chegou ao intervalo a perder por 22 pontos.





A equipa orientada por Mário Gomes foi para o intervalo a perder por 51-29 mas a reação lusa surgiu no segundo tempo: reduziu para 11 pontos (52-63) à entrada para o último quarto; chegou ao empate (69-69) a 5 minutos do final; e operou a reviravolta (71-70) a 3.48 minutos.



Com 23 pontos, André Cruz foi o melhor marcador português. Ricardo Monteiro e Rafael Lisboa, ambos 10 pontos, também estiveram em destaque.



Na quinta-feira, Portugal defronta a Noruega e na sexta-feira a Costa do Marfim.



Na preparação para a fase de qualificação para o Eurobasket2025, Portugal vai disputar a seguir o II Torneio Internacional de Guimarães, entre 12 a 14 de julho, onde vai defrontar as seleções da Argentina e da Grã-Bretanha.