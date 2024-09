Liga Nações: Portugal - Escócia com lotação esgotada, anuncia a FPF

"Todos os bilhetes disponibilizados no site da FPF e todos os que foram colocados à venda foram vendidos, o que significa que haverá casa cheia nesta partida, tal como aconteceu no encontro anterior, diante da Croácia", revelou a federação.



A seleção portuguesa lidera o Grupo A1 da Liga das Nações, com três pontos, em igualdade com a Polónia, que foi à Escócia vencer por 3-2. Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso aos quartos de final.



O desafio com a Escócia, que se segue ao êxito 2-1 sobre a Croácia, igualmente no Estádio da Luz, na última quinta-feira, vai ter a arbitragem do italiano Maurizio Mariani.



Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.