Portugal esmaga Cazaquistão na corrida ao Mundial2025 de futebol de praia

Portugal impôs hoje uma goleada pesada ao Cazaquistão (12-0), na primeira jornada do Grupo C de qualificação para o Mundial2025 de futebol de praia, na qual Bernardo Lopes, autor de três golos, foi o melhor marcador dos lusos.

Na Praia da Vitória, em Cádiz, Espanha, a equipa comandada por Mário Narciso construiu o resultado muito volumoso graças aos golos de André Lourenço, Bê Martins, Pedro Mano, Jordan Santos, Rodrigo Pinhal e Bernardo Lopes, autor de um hat-trick’, Léo Martins e Miguel Pintado, com os últimos dois a 'bisarem'.



No outro encontro da ‘poule’, a Estónia ultrapassou a Alemanha, por 5-2, e soma os mesmos três pontos dos lusos.



O próximo encontro de Portugal será frente à Estónia, no domingo, a partir das 17:00, um dia antes de defrontar a Alemanha, pelas 14:30.