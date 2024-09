Portugal vai participar no Campeonato do Mundo de Futsal 2024

A Equipa das Quinas chegou ao Uzbequistão pelas 08h00 locais (04h00 em Portugal Continental), após uma longa viagem que durou quase 12 horas, com escala em Istambul (Turquia) pelo meio.



A formação de Jorge Braz fará trabalho de ginásio durante a tarde no hotel. Antes, um jogador falará à comunicação social.



Recorde-se que a Equipa das Quinas abre sua participação no Mundial a 16 de setembro de setembro, com Panamá, num encontro com início pelas 17h30 locais (13h30 de Portugal Continental). Segue-se o jogo com Tajiquistão, três dias depois (19 de setembro), às 20 locais (16h00 de Portugal Continental). A 22 de setembro, a Equipa das Quinas encerra a fase de grupos ao defrontar Marrocos, numa partida agendada para as 17h30 locais (13h30 de Portugal Continental). Os três jogos da fase de grupos disputam-se na Humo Arena, em Tashkent.