Carlos Xavier diz que Sporting precisa de "dois ou três bons jogos" para recuperar confiança

"Não vejo a situação de uma maneira tão drástica. A qualidade de jogo reduziu, mas pode voltar a ser o que era. Esta situação afeta a equipa psicologicamente, mas tem de dar a volta à situação", disse o antigo capitão do Sporting em declarações à agência Lusa.



Ruben Amorim deixou o Sporting para assinar pelos ingleses do Manchester United e João Pereira foi promovido da equipa B, da Liga 3, para a equipa principal.



Em quatro jogos disputados, o novo técnico dos 'leões' venceu o Amarante (6-0), na Taça de Portugal, e foi derrotado pelo Arsenal (5-1), na Liga dos Campeões, e pelo Santa Clara (1-0) e Moreirense (2-1), na I Liga.



Carlos Xavier, formado no clube e que capitaneou a equipa principal dos 'leões', tem dificuldade em encontrar os motivos para o momento que o Sporting está a viver, confessando que não esperava esta quebra de rendimento.



"Não se consegue encontrar uma explicação. Será o efeito da saída do Ruben Amorim? Mas a equipa jogava quase de olhos fechados", defendeu, apontando também críticas à arbitragem na derrota frente ao Santa Clara e ao facto de os pontos não se recuperarem com castigos aos árbitros.



O ex-jogador defende que os 'leões' precisam rapidamente de regressar aos bons resultados e ganhar confiança.



"O Sporting precisa de dois ou três bons jogos, com bons resultados, para ganhar confiança, e voltar a atingir a qualidade que já demonstrou esta época", frisou.



O Sporting não sofria três derrotas seguidas desde a época 2019/20, quando foi batido por PSV Eindhoven (3-2), na Liga Europa, Famalicão (2-1), na I Liga, e Rio Ave (2-1), na Taça da Liga, numa altura em que era orientado pelo interino Leonel Pontes.



Com o desaire frente ao Moreirense, os 'verde e brancos' já igualaram o total do número de derrotas (duas) que sofreram no campeonato na época passada, em que chegaram ao título.



O antigo médio internacional português, também utilizado a lateral direito, explicou que as equipas, por vezes, sofrem quebras acentuadas de rendimento sem que tal seja expectável, dando o exemplo do Manchester City, mas defendeu que João Pereira tem de recuperar a equipa.



"Tem se recuperar a equipa do ponto de vista mental, porque se a parte mental não funciona isso transporta-se para a parte física. A equipa perde vivacidade, parece que não é capaz de pressionar", defendeu.



Carlos Xavier elogiou ainda Ruben Amorim e responsabilizou João Pereira.



"Como o Ruben Amorim não há outro, não existem dúvidas da sua competência e de que era uma peça fundamental (na estrutura). O Sporting agora tem de ter alguém que demonstre ter capacidade para dar a volta à situação", concluiu.



Carlos Xavier, de 62 anos, chegou à equipa principal do Sporting em 1980/81 e esteve ligado ao clube, com um empréstimo pelo meio à Académica, até 1990/91, altura em que saiu para os espanhóis da Real Sociedad, tendo regressado aos 'verde e brancos' entre 1994 e 1996.