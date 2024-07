Pedro Martínez reforça equipa de andebol do Sporting

O central argentino Pedro Martínez vai jogar na equipa de andebol do Sporting na temporada 2024/25, depois de ter cumprido meia época no CB Caserío, da segunda divisão espanhola, anunciou o campeão português da modalidade.

"Estou muito contente, entusiasmado e completamente motivado. Chego ao maior clube de Portugal e acho que é uma oportunidade única para dar um passo em frente na minha carreira desportiva", manifestou o jogador, de 24 anos, citado pelos "leões" no sítio oficial na Internet.



Para o internacional argentino em 30 ocasiões, que irá representar a seleção sul-americana nos Jogos Olímpicos Paris2024, o Sporting "tem muita ambição e é a equipa certa para continuar a alcançar grandes feitos”.



Embora jogue na posição de central, Martínez, que se define como “um jogador muito intenso, sobretudo na defesa”, deixa claro que poderá ocupar qualquer zona do campo.



"Estou disposto a jogar onde a equipa necessitar. Gosto de incomodar no momento de ataque adversário e a partir da velocidade e dessa intensidade posso causar problemas", concluiu.



Na carreira, o central passou por clubes como o Colégio Ward, da Argentina, o Ademar León, de Espanha, e o Handebol Taubaté, do Brasil.