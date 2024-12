Sporting tenta regressar aos triunfos em Moreira de Cónegos

O líder da I Liga, com 33 pontos, ganhava há 22 jornadas consecutivas seguidas, cinco das quais em 2024/25, após um pleno de 17 vitórias na época passada, e precisa de reagir já em Moreira de Cónegos para manter, pelo menos, a vantagem de três pontos para FC Porto, segundo colocado, e de cinco para o terceiro Benfica, que tem um jogo por disputar.Apesar de ter sido derrotado na última ronda, no reduto do Rio Ave (3-2), a equipa orientada por César Peixoto, oitava classificada, ainda não perdeu no Parque Joaquim de Almeida Freitas, onde alcançou um empate com o Benfica (1-1), no final de agosto, um desfecho que levou à saída de Roger Schmidt do cargo de treinador, e, mais recentemente, afastou o FC Porto (2-0) da Taça de Portugal.O FC Porto deu um “pontapé na crise” na receção ao Casa Pia (2-0), na segunda-feira, após quatro desafios sem vencer para todas as competições – derrotas com Lazio (2-1), Benfica (4-1), Moreirense (2-1) e empate com Anderlecht (2-2).Contudo,Mais cedo,Desde que foi derrotada em Munique, pelo Bayern (1-0), para a Liga dos Campeões, há um mês, a equipa comandada por Bruno Lage bateu o FC Porto (4-1), afastou o Estrela da Amadora (7-0) da Taça de Portugal, imperou no Mónaco para a “Champions” (3-2) e triunfou em Arouca (2-0).Na sexta-feira, o quinto posicionado Sporting de Braga será o anfitrião do Estoril Praia e um triunfo no Minho colocará, à condição, o conjunto de Carlos Carvalhal no quarto posto, por troca com o Santa Clara, que recebe o Rio Ave no sábado, dia em que Gil Vicente (13.º) e Nacional (16.º) medem forças em Barcelos.No domingo, a ronda prossegue com os duelos Boavista-Farense e Casa Pia–AVS, enquanto o fecho acontece na segunda-feira, com a receção do Estrela da Amadora (15.º) ao Arouca (17.º).Moreirense – Sporting, 20h15Sporting de Braga - Estoril Praia, 20h15Gil Vicente – Nacional, 15h30Santa Clara - Rio Ave, 18h00 em LisboaBenfica - Vitória de Guimarães, 18h00Famalicão - FC Porto, 20h30Boavista – Farense, 15h30Casa Pia – AVS, 18h00Estrela da Amadora – Arouca, 20h15