Taça de Portugal define mais três equipas para os quartos de final

Numa eliminatória já iniciada, com os apuramentos de Sporting, São João Ver (Liga 3) e Tirsense (Campeonato de Portugal), hoje ficam definidas mais três equipas dos quartos de final, a última a sair do jogo entre O Elvas (Campeonato de Portugal) e o Vitória de Guimarães.



A visita dos vimaranenses a Elvas acontece a partir das 14:00, enquanto o Casa Pia recebe o Rio Ave em jogo com início às 16:45 e o Gil Vicente o Moreirense, em Barcelos, com pontapé de saída às 19:45, estes dois jogos entre equipas da I Liga.



Os resultados dos oitavos de final apenas ficam completos durante a semana, quando o Farense receber o Benfica na terça-feira (20:15) e o Sporting de Braga o Lusitano de Évora, na quarta-feira (20:15).



Durante a semana ficou definido o emparelhamento dos jogos dos ‘quartos’ e das meias-finais, com o Sporting a saber que vai visitar na ronda seguinte ou Gil Vicente ou Moreirense, enquanto Farense ou Benfica irão receber o vencedor do jogo entre Sporting de Braga e Lusitano de Évora.