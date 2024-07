Beatriz Cameirão regressa ao Benfica até 2027

A média Beatriz Cameirão está de regresso ao Benfica, com um contrato válido por três épocas, até 2027, informou o clube lisboeta, que na última temporada venceu todas as competições nacionais femininas de futebol.

“A média de 23 anos assinou um contrato válido até 2027. Duas épocas após deixar de vestir de águia ao peito, Beatriz Cameirão é reforço da equipa feminina de futebol do Benfica”, indicou o clube na sua página oficial.



Nas duas últimas temporadas, Cameirão representou o Damaiense, clube que na época passada terminou em quarto lugar no campeonato.



A futebolista admitiu a satisfação de regressar ao seu clube de coração: “estou de regresso para ajudar a equipa no que for possível. O que quero é estar na história do Benfica e conseguir conquistar títulos coletivos com este grande clube”.