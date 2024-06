Benfica defronta ingleses do Brentford em 25 de julho no Estádio da Luz

O Benfica vai defrontar os ingleses do Brentford em 25 de julho, no Estádio da Luz, às 20:00, em jogo particular de preparação para a época 2024/25, informou hoje o emblema vice-campeão nacional de futebol.

“No âmbito da preparação para a temporada 2024/25, a equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica vai defrontar a congénere do Brentford Football Club no dia 25 de julho, no Estádio da Luz”, indicou o clube lisboeta.



O jogo com o Brentford, 16.º classificado na Liga inglesa, antecede o encontro com o Feyenoord, vice-campeão neerlandês, a disputar em 28 de julho, também no Estádio da Luz, e a contar para a Eusébio Cup, troféu particular de homenagem ao antigo futebolista Eusébio da Silva Ferreira e que terá a sua 12.ª edição.