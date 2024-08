Benfica sofre primeira derrota da pré-época frente ao Fulham, de Marco Silva

Na última partida de preparação dos `encarnados` para a nova temporada, nigeriano Alex Iwobi, aos 21 minutos, marcou o único golo.

Nos jogos anteriores da pré-temporada 2024/25, e emblema das `águias` venceu Farense (5-0), Almería (3-1) e Feyenoord (5-0), somando ainda dois empates, com Celta de Vigo (2-2) e Brentford (1-1).

O primeiro jogo oficial da época está marcado para o dia 11 de agosto, com uma visita ao terreno do Famalicão, em jogo da ronda inaugural da I Liga portuguesa de futebol.

Benfica melhora na segunda parte sem evitar primeira derrota da pré-época



O Benfica sofreu, no Algarve, a primeira derrota da pré-época futebolística, por 1-0, frente aos ingleses do Fulham, treinados por Marco Silva, num jogo em que esteve melhor no segundo tempo, após uma má primeira parte.



No Estádio Algarve, a equipa de Londres conquistou o Troféu do Algarve com um golo do avançado nigeriano Alex Iwobi, aos 21 minutos, com a reação ‘encarnada’ no segundo tempo a não ser suficiente para evitar o desaire.



Depois de uma primeira parte perfeita, no domingo, na Eusébio Cup, frente ao Feyennord – quatro golos no espaço de nove minutos, dos nove aos 18 –, o técnico dos ‘encarnados’, Roger Schmidt, escolheu o mesmo ‘onze’ para a partida com a formação londrina.



Trubin na baliza, Bah, Tomás Araújo, Morato e Beste na defesa, Florentino, Leandro Barreiro, João Mário e Aursnes no meio-campo e Prestianni no apoio a Pavlidis parecem ser, assim, as opções mais prováveis para a estreia na I Liga, no terreno do Famalicão, marcada para 11 de agosto, às 18:00.



Mas, desta vez, a exibição na metade inicial do encontro foi o completo oposto do que se tinha observado frente aos neerlandeses, com um Benfica a revelar pouca fluidez ofensiva e muitas dificuldades na transição defensiva, especialmente nos ataques conduzidos por Adama Traoré.



Um cabeceamento fraco de Rodrigo Muniz, em excelente posição na pequena área, para defesa fácil de Trubin, aos 13 minutos, e uma ‘oferta’ de Morato a Rodrigo Muniz, que centrou para o remate de Alex Iwobi por cima, aos 14, deixaram os primeiros alertas.



O golo da equipa orientada por Marco Silva acabou por chegar aos 21 minutos, numa das muitas investidas de Adama Traoré, em contra-ataque, combinando com o lateral esquerdo Robinson, que assistiu Alex Iwobi para o remate certeiro.



Com pouco futebol para apresentar aos cerca de 20 mil adeptos que se apresentaram no Estádio Algarve, o Benfica só ameaçou a baliza de Bernd Leno aos 45 minutos, quando Pavlidis, de ângulo apertado, obrigou o guarda-redes alemão a excelente defesa.



No reatamento, os ‘encarnados’, com os suplentes António Silva e Carreras em campo, surgiu transfigurado para melhor, muito mais pressionante sobre o terço defensivo contrário, e esteve perto do empate em duas ocasiões.



Aos 52 minutos, um remate de fora da área de Prestianni fez a bola bater caprichosamente nos dois postes, passando em cima da linha de baliza sem entrar, enquanto aos 59 o central Calvin Bassey salvou ‘no limite’ um remate de Aursnes, que já tinha ultrapassado Leno.



Kökçü, a cumprir os seus primeiros minutos, e Marcos Leonardo entraram para o ataque ‘encarnado’, substituindo Prestianni e Pavlidis – que ficou ‘em branco’ pela primeira vez na pré-época –, e de imediato obrigaram Leno a grandes defesas (66 e 69).



O ascendente do Benfica foi ‘arrefecendo’, apesar das tentativas de David Neres, o mais dinâmico na última meia hora, e o Fulham ainda teve hipótese de marcar o 2-0, com Trubin a mostrar reflexos apurados num cabeceamento de Harry Wilson, aos 81 minutos.



Na última ação de perigo da formação lisboeta, aos 89 minutos, o recém-entrado Martim Neto rematou de fora da área para ‘voo’ salvador de Bernd Leno ao ângulo superior esquerdo da sua baliza.







Jogo disputado no Estádio Algarve.



Benfica – Fulham, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Alex Iwobi, 21 minutos.







Equipas:



- Benfica: Trubin, Bah, Tomás Araújo, Morato, Beste, Florentino, Leandro Barreiro, João Mário, Aursnes, Prestianni e Pavlidis.



Jogaram ainda António Silva, Carreras, David Neres, Kökçü, Marcos Leonardo, Tiago Gouveia, Martim Neto e Arthur Cabral.



Treinador: Roger Schmidt.



- Fulham: Bernd Leno, Kenny Tete, Issa Diop, Calvin Bassey, Antonee Robinson, Sasa Lukic, Tom Cairney, Adama Traoré, Alex Iwobi, Josh King e Rodrigo Muniz.



Jogaram ainda Andreas Pereira, Harrison Reed, Raúl Jiménez, Harry Wilson, Castagne, Ryan Sessegnon, Pajaziti e Martial Godo.



Treinador: Marco Silva.







Árbitro: Fá Sanhá (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo a Antonee Robinson (71).



Assistência: Cerca de 20.000 espetadores.