Di María eleito o melhor jogador da I Liga em novembro

O extremo, de 36 anos, foi premiado pela primeira vez esta temporada, recebendo 42,74% dos votos dos treinadores do escalão principal, superando o avançado sueco Viktor Gyokeres (16,24%), do Sporting, e o internacional luso Bruma (7,69%), do Sporting de Braga.



Di María foi igualmente escolhido como o melhor avançado de novembro, com 31,62% das preferências dos técnicos.



Nos restantes prémios, o brasileiro Gabriel Batista (Santa Clara) foi o melhor guarda-redes, Tomás Araújo (Benfica) o melhor defesa e o dinamarquês Morten Hjulmand (Sporting) o melhor médio.



Também o treinador do Benfica, Bruno Lage, foi considerado o melhor de novembro, com 38,46%, à frente de Vasco Matos (24,79%), técnico do Santa Clara, e Ruben Amorim (10,26%), que no dia 10 do mês passado fez o último jogo à frente do Sporting, diante do Sporting de Braga, antes de rumar ao Manchester United.