Renato Sanches volta a desfalcar Benfica devido a lesão muscular na coxa direita

Emprestado pelos franceses do Paris Saint-Germain até final da temporada, o médio voltou a lesionar-se de `águia ao peito` pela terceira vez desde que regressou à Luz e deverá ficar várias semanas afastado da competição, depois de já ter passado por problemas musculares na mesma coxa, que o deixaram fora dos relvados durante cerca de um mês, entre setembro e outubro.

Em novembro, voltou a ter problemas físicos, regressando à competição apenas no dia 04 de janeiro, na derrota diante do Sporting de Braga (2-1), para o campeonato.

No sábado, na final da Taça da Liga disputada em Leiria, Sanches foi opção aos 83 minutos, ajudando o emblema lisboeta a conquistar a troféu, diante do Sporting, no desempate por grandes penalidades, tendo marcado o seu castigo máximo com sucesso quando foi chamado.

Desde que voltou ao Benfica, no início de agosto último, foi opção em 11 encontros oficiais, sendo que em apenas dois foi titular, diante do Bayern Munique, para a Liga dos Campeões, e Santa Clara, na Taça da Liga, contabilizando um total de 288 minutos.

Além do internacional luso, de 27 anos, o técnico Bruno Lage está privado do argentino Prestianni (entorse do polegar da mão direita), do alemão Beste (síndrome gripal) e Tiago Gouveia, que recupera de cirurgia ao joelho direito.

O Benfica visita o Farense na terça-feira, em partida dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, com início previsto para as 20:15, no Estádio de São Luís, em Faro, e arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa).