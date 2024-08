FC Porto empresta médio Romário Baró aos suíços do Basileia

De acordo com a nota no sítio oficial dos `dragões`, o acordo foi feito por "empréstimo até final da temporada com o valor total de 500 mil euros - correspondentes a uma remuneração fixa de 150 mil euros, acrescida de uma remuneração variável de 350 mil euros, em função de objetivos coletivos e individuais", que não foram especificados.

"Este acordo prevê também uma opção de compra por parte do Basileia de 70% dos direitos económicos do jogador por um valor total de 1,85ME", acrescenta a nota, com 1,5 ME de remuneração fixa e os restantes 350 mil euros em função de vários objetivos.

O FC Porto detalhou também que o negócio "não contou com qualquer intervenção de intermediação" e que assumem responsabilidade com o mecanismo de solidariedade.

Romário Baró, de 24 anos, ainda não tinha somado qualquer minuto no início de época sob o comando de Vítor Bruno, após 17 encontros na derradeira temporada, a terceira na equipa principal do FC Porto, intercaladas com cedências a Casa Pia e a Estoril Praia, somando no currículo um campeonato, duas Taças de Portugal e ainda uma Supertaça.

O centrocampista chegou aos escalões de formação do FC Porto em 2014/15, para os iniciados, proveniente do Sporting, tendo iniciado esse percurso no Atlético Povoense.

O FC Porto ocupa o segundo posto da I Liga, com nove pontos, os mesmos do Sporting, que visita no sábado, às 20:30, em jogo da quarta ronda, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que conta com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.