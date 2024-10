FC Porto ganha na Macedónia na Liga Europeia de andebol

Diogo Oliveira e Mamadou Diocou, com sete golos cada, foram os melhores marcadores na partida e Diogo Rêma Marques, com 14 defesas (41% de eficácia), o jogador mais valioso.





No outro jogo do dia, na Alemanha, o MT Melsungen derrotou os islandeses do Valur, por 36-21, e lidera o grupo com seis pontos.Na próxima jornada, em 29 de outubro, o FC Porto recebe o Vardur no Dragão Arena, em jogo que pode ser decisivo na corrida ao segundo lugar e ao apuramento para a fase principal ("main round") da prova.