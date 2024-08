AC Milan, de Paulo Fonseca, perde em Parma e continua sem triunfos em Itália

A perder desde o minuto dois, na sequência de um golo de Man, os ‘rossoneri’ igualaram aos 66, num remate certeiro de Pulisic, a passe do internacional português Rafael Leão, antes de voltarem a sofrer aos 77, num contra-ataque concluído por Cancellieri.



Depois do empate caseiro com o Torino (2-2) na jornada inaugural, os ‘rossoneri’ apresentaram-se no Estádio Ennio Tardini na busca da primeira vitória para o campeonato, mas sofreram um golo ‘madrugador’, num contra-ataque em que o internacional romeno Man respondeu com um desvio certeiro a cruzamento de Valeri.



Obrigada a reagir cedo, a formação milanesa criou a primeira ocasião para empatar num remate de Loftus-Cheek travado pelo guarda-redes Suzuki, aos 29 minutos, e ameaçou a baliza contrária mais vezes, inclusive num remate à trave de Reijnders, aos 47, já após o parmesão Mihaila ter acertado nos ferros da baliza de Mike Maignan, aos 45.



O AC Milan chegou ao golo pelo internacional norte-americano Christian Pulisic, numa jogada em que Rafael Leão desequilibrou na esquerda e atingiu a linha final para a assistência, e continuou projetado no ataque, mas o Parma aproveitou o espaço na retaguarda milanesa para se adiantar de novo, por Cancellieri, após passe de Almqvist.



A equipa de Paulo Fonseca ocupa provisoriamente o 16.º lugar, com um ponto, enquanto o conjunto de Parma lidera a tabela à condição, com os mesmos quatro pontos da Udinese, equipa que recebeu e venceu hoje a Lazio, também por 2-1.



A formação do nordeste de Itália alcançou uma vantagem de dois golos, por intermédio de Lucca, aos cinco minutos, e de Thauvin, aos 49, antes de a equipa de Roma, com o lateral-esquerdo português Nuno Tavares no banco de suplentes, reduzir por Isaksen, aos 90+5.