Académica do Lobito vence Luanda City e sobe a quarta do Girabola

Os golos dos vencedores foram marcados por Maninho, Florentino e Luís, enquanto Galo e Anderson reduziram para os derrotados.



A Académica do Lobito soma agora sete pontos, menos dois do que o líder, o Wiliete de Benguela.



Já o Sagrada Esperança empatou na receção ao Interclube (1-1), na província angolana da Lunda Norte, com Edi, aos 41 minutos, a inaugurar o marcador, sendo que Anderson, aos 67, restabeleceu a igualdade.



Noutro jogo da tarde, o Carmona FC e o Recreativo do Libolo empataram a zero.



Kaporal (Wiliete de Benguela) lidera os melhores marcadores do Girabola, com oito golos.