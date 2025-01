Amorim assume responsabilidade pelo "pior Manchester United da história"

Após a derrota caseira frente ao Brighton (3-1), na Liga inglesa, Amorim admitiu que se estava perante o pior Manchester United da história, declarações que hoje tentou clarificar na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rangers, da Liga Europa.



“Estava a falar mais sobre mim do que dos jogadores, porque estava a falar de um treinador que perdeu sete ou oito encontro dos primeiros 10”, referiu.



Amorim reconheceu que não devia usar “esses termos”, mas que, “por vezes, é difícil esconder a frustração em alguns momentos”, garantindo que disse as “mesmas coisas de forma diferente no balneário” cinco minutos antes.



“A resposta [dos jogadores] foi normal, porque sou bastante direto com os meus jogadores. Eles já ultrapassaram e estão prontos para este jogo amanhã [quinta-feira]”, afirmou Amorim, que reconheceu que também usou a expressão para tirar o foco sobre os jogadores, ao dar “um título” aos jornalistas.



Desde a chegada de Amorim, que deixou o Sporting em meados de novembro, o Manchester United somou apenas cinco vitórias em 15 encontros, contra três empates e sete derrotas, seis das quais na Liga inglesa.



Neste momento, o Manchester United é 13.º classificado da Liga inglesa, mas ocupa o sétimo lugar da fase de liga da Liga Europa, defrontando na quinta-feira os escoceses do Rangers, em jogo da sétima e penúltima jornada.