Atlético derrotado em Sevilha

No Estádio Benito Villamarín, um golo na própria baliza do uruguaio Jose Maria Gimenez, logo aos quatro minutos, resolveu o desafio a favor dos andaluzes, que hoje tiveram o português Rui Silva entre os postes.



A segunda vitória seguida dos ‘verdiblancos’ permite passar a somar 18 pontos, no quinto posto, logo atrás do ‘atleti’, quarto, com 20, sendo que ambos podem vir a perder as posições, face ao confronto entre o sexto classificado Athletic Bilbau e o sétimo Maiorca, os dois com 17.



A liderança pertence ao FC Barcelona, com 30 pontos, depois de no sábado ter reinado com uma goleada em Madrid, diante do Real (4-0), vice-líder, com 24, enquanto o Villarreal fecha o pódio, com 21.



Mais cedo, o Leganés (14.º) voltou aos triunfos na prova, algo que não acontecia desde o final do mês de agosto, imperando hoje na receção ao 11.º posicionado Celta de Vigo (3-0).



Na ‘cauda’ da classificação continua o Valência, que foi aos arredores de Madrid empatar a um golo com o Getafe (15.º).



O luso Thierry Correia alinhou de início no emblema ‘che’, enquanto o compatriota André Almeida viu o jogo entre os suplentes.