Bayern Munique retira camisola número 5 em homenagem a Beckenbauer

Beckenbauer, considerado um dos melhores futebolistas da história e que era apelidado de `kaiser` (imperador), foi o capitão da RFA no Europeu de 1972, competição em que os alemães venceram na final a antiga União Soviética (3-0).

O `kaiser` participou ainda enquanto jogador no triunfo da Alemanha no Mundial de 1974, realizado em solo germânico, e, como selecionador, conduzia a equipa à vitória em 1990.

Como jogador do Bayern Munique, conquistou de forma consecutiva três Taças dos Clubes Campeões Europeus (1973/74, 1974/75 e 1975/76), seis campeonatos da Alemanha, cinco como jogador e um enquanto treinador, num percurso que o levou ainda à presidência do clube bávaro.

O atual presidente do clube, Herbert Hainer, anunciou hoje a retirada do emblemático número 5 de Beckenbauer durante a Assembleia Geral do clube, numa decisão inédita no Bayern e rara no futebol.

O anúncio foi aplaudido efusivamente pelos sócios presentes na reunião magna, entre os quais a esposa de Franz, Heidi Beckenbauer, e o seu filho Joel.

"O número 5 vai ficar reservado para um legado único. Porque o nosso clube e a sua história são simplesmente impensáveis sem Franz", reconheceu Hainer.

Na mesma Assembleia Geral, o Bayern deu conta de um volume de negócios global, pela primeira vez na história, acima de mil milhões de euros (ME) no exercício financeiro de 2023/24, confirmando o aumento registado nas últimas duas épocas, de 690 ME em 2021/22 e 882 em 2022/23.

"Agora, não estamos somente a alcançar a um novo recorde, mas sim uma nova dimensão, onde o Bayern nunca esteve", vincou Hainer, após apresentar o montante de 1,017 ME no volume de negócios da passada temporada, em que o clube falhou a conquista do 12.º título seguido da Bundesliga e acabou eliminado nas meias-finais da `Champions` pelo futuro vencedor Real Madrid.