Benfica desperdiça vantagem de dois golos e empata com Atlético na Youth League

Após o triunfo em Belgrado, ante o Estrela Vermelha (2-1), na ronda inaugural, a equipa lisboeta cedeu hoje os primeiros pontos, passando a somar quatro na classificação liderada pelo Inter Milão, de Itália, que tem seis.



No Benfica Campus, no Seixal, os 'encarnados' entraram no desafio a 'todo o gás' e, aos 31 segundos, já estavam na frente do marcador, graças à boa finalização de pé esquerdo de Gustavo Varela, após ser servido por João Rego.



A vantagem viria a ser dilatada aos 18, novamente com assistência de João Rego, agora para Olívio Tomé, que rematou forte para o fundo da baliza.



Contudo, a equipa orientada por Vitor Vinha acabou por relaxar, com os 'colchoneros' a aproveitarem para restabelecer a igualdade ainda antes do tempo de descanso.



Primeiro, foi Rayene Belaid (24) a corresponder com eficácia de cabeça a um cruzamento de Júlio Del Romo, antes de Omar Janneh (45+4) cobrar uma grande penalidade para o restabelecer a igualdade, devido a uma mão na bola de Leandro Santos.



O segundo tempo não teve golos, com o Benfica a terminar o desafio reduzido a 10 jogadores, face à expulsão de Tiago Freitas, aos 83 minutos.



Na terça-feira, o Sporting obteve a primeira vitória na prova, ao impor-se por 2-0 ao PSV Eindhoven, nos Países Baixos.