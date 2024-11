Bentancur vai enfrentar pesado castigo por comentários racistas contra Son

Bentancur vai ser suspenso por sete jogos, segundo o jornal britânico, num castigo ainda não confirmado por parte da FA, que está investigar o caso.



Num programa televisivo uruguaio, o jogador do Tottenham foi questionado sobre a camisola de um colega de equipa, tendo respondido “Sonny?”, referenciando o seu colega internacional sul-coreano Son.



Posteriormente, o médio dos ‘spurs’ acrescentou que “poderia ser a camisola do primo do Son” com a justificação de que “eles parecem todos iguais”.



A FA já tinha confirmado que acusou o atleta sul-americano de “transgressão grave do artigo E3”, estando, segundo o Daily Mail, agora, próxima de tomar uma decisão.



Ainda no verão, Bentancur quebrou o silêncio, publicando uma mensagem nas redes sociais, dirigida ao seu companheiro de equipa, na qual disse que o sucedido foi uma “piada muito má”.



O capitão do Tottenham, Son, revelou que Bentancur estava “quase em lágrimas” quando se lhe desculpou pelo sucedido.



“Quando voltámos para a pré-época, ele sentia-se muito culpado. Quase chorou quando pediu desculpa, tanto publicamente, como pessoalmente. Somos todos humanos, cometemos erros e aprendemos com eles”, afirmou o sul-coreano.



Por sua vez, o clube londrino cos dois atletas afirmou, num pequeno comunicado na rede social X, que o clube ia “dar assistência para que o resultado final da situação fosse positivo”, o que incluiria dar formação aos jogadores “em linha com os objetivos de diversidade, igualdade e inclusão” do clube.



Já em maio de 2023 um adepto foi suspenso foi três anos por abuso racial contra Son, num jogo dos ‘spurs’ frente ao Crystal Palace.