Bis de Raúl Jiménez dá empate ao Fulham na receção ao Ipswich

No Craven Cottage, em Londres, o irlandês Szmodics deixou o emblema visitante em vantagem, aos 38 minutos, e o marcador voltou a mexer já no segundo tempo, através do ex-Benfica Raúl Jiménez, aos 69, da marca do castigo máximo.



Contudo, logo de seguida, igualmente de penálti, Liam Delap (71) voltou a colocar o Ipswich no comando da partida, que quase sorriu aos visitantes, não fosse, uma vez mais, Jiménez (90+1) mostrar-se eficaz em nova grande penalidade.



Com este desfecho, os 'cottagers', que não perdem há oito partidas, mantêm o nono posto, com 30 pontos, ao passo que o emblema promovido este ano à Premier League é 18.º, com 16.



A competição é comandada pelo Liverpool, que soma 45 pontos e tem dois jogos por disputar, um dos quais hoje contra o Manchester United, do treinador português Ruben Amorim.